Vreme: Ponoči se bo pooblačilo

Ljubljana, 23. decembra - Ponoči se bo povsod pooblačilo, ponekod na Primorskem in Notranjskem bo rosilo ali rahlo deževalo. V višjih legah in ponekod po nižinah bo zapihal okrepljen jugozahodni veter. Najnižje jutranje temperature bodo od 2 do 6, ponekod na Gorenjskem in Koroškem malo pod 0 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.