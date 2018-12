Kovaljčuk je bil lačen hokeja

New York, 23. decembra - Moštvo Los Angeles Kings je v severnoameriški hokejski ligi NHL po podaljšku s 3:2 na gostovanju premagalo San Jose Sharks. Anže Kopitar ni dosegel točke, zato pa je njegov ruski soigralec Ilija Kovaljčuk svoj drugi gol na srečanju zadel po dveh minutah in 29 sekundah dodatnega dela in odločil dvoboj.