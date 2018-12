Real tretjič zapovrstjo klubski svetovni prvak

Abu Dabi, 22. decembra - Nogometaši madridskega Reala so še tretjič zapovrstjo in četrtič v zadnjih petih letih postali klubski svetovni prvaki. V finalu v Abu Dabiju so premagali predstavnika gostiteljev Al Ain s 4:1 (1:0). Tretje mesto si je z zmago s 4:0 v malem finalu proti Kashimi priigral River Plate.