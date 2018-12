Giro Rosa 2019 najtežji doslej, posebno priznanje Penku, Rogu, Ljubljani in BTC Cityju

Videm, 22. decembra - Prireditelji ženske različice dirke po Italiji Gira Rose so danes v Vidmu predstavili traso 30. preizkušnje, ki se bo začela 5. julija in končala po desetih etapah z vzponom na grad v Vidmu. Organizatorji so na predstavitvi podelili posebno priznanje Gorazdu Penku, KD Rog, Ljubljani in družbi BTC City za prepoznavnost Gira Rose.