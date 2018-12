Debaterji bežigrajske gimnazije uspešni na velikem evropskem tekmovanju

Ljubljana, 22. decembra - Debatna ekipa iz Gimnazije Bežigrad v sestavi Reja Debevc, Filip Korošec in Filip Gavranovič je pretekli teden ponovila uspeh iz let 2016 in 2017 ter osvojila prvo mesto na največjem evropskem debatnem tekmovanju Winter Holidays Open v Zagrebu. Gre tudi za drugi največji debatni turnir na svetu, so danes sporočili iz debatnega kluba.