Primorske novice: V Ajdovščini nove arheološke najdbe

Ajdovščina, 22. decembra - V Ajdovščini so na Križajevem dvorišču ob Pilonovi galeriji arheologi odkrili ostanke rimskodobnih objektov, ki se navezujejo na arhitekturo v tamkajšnji Prešernovi ulici. Tokrat so našli ostanke treh peči ter drobce žlindre in keramike, poročajo Primorske novice.