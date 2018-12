Braden Holtby reševal in rešil aktualne prvake lige NHL

New York, 22. decembra - V severnoameriški hokejski ligi NHL so ponoči odigrali tri dvoboje. Aktualni lastniki Stanleyjevega pokala, moštvo Washington Capitals, so na domačem ledu premagali Buffalo Sabres z nogometnim izidom 2:1 ter se utrdili na prvem mestu metropolitanske skupine. Junak večera je bil domači vratar Braden Holtby s 36 obrambami.