Osumljene tatvine bankomata v Pliberku danes predali Avstriji

Ljubljana/Slovenj Gradec, 21. decembra - Slovenski varnostni organi so vseh pet tujih državljanov, ki so osumljeni tatvine bankomata v Pliberku v Avstriji pred nekaj manj kot tremi tedni in ki so bili nato prijeti na območju Slovenije, danes predali avstrijskim varnostnim organom, so za STA pojasnili na Generalni policijski upravi.