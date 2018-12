Z akcijo TačkaIgračka za odgovorno posvojitev malih živali

Ljubljana, 25. decembra - Zavetišče Horjul v okviru akcije TačkaIgračka do konca decembra prodaja plišaste dvojnike pravih živali iz zavetišča, ki bodo januarja po preizkusni dobi na voljo za posvojitev. Do novega leta posvojitev štirinožcev tam ne bo mogoča. Z akcijo spodbujajo odgovorno in preudarno ravnanje z domačimi živalmi, "ker tačke niso igračke," so sporočili.