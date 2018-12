Šarec: Domoljubje je pravica, predvsem pa dolžnost

Ljubljana, 21. decembra - Predsednik vlade Marjan Šarec je v govoru na nocojšnji osrednji državni proslavi ob dnevu samostojnosti in enotnosti opozoril na nesprejemljivost delitev na domoljube in tiste, ki to niso. Domoljubje po njegovih besedah "ne pripada samo nekaterim, temveč je pravica, predvsem pa dolžnost vsakega izmed nas". Kritičen je bil tudi do ekstremizma.