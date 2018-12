Varuh poziva k odpravi krivic glede dodatkov za starše slepih in slabovidnih

Ljubljana, 21. decembra - Pri varuhu so ministrstvo za delo ponovno pozvali k odpravi krivic, ki so nastale zaradi napačnega tolmačenja zakonodaje, ko gre za izplačila dodatkov staršem slepih in slabovidnih otrok. Kot so zapisali, je nedopustno, da morajo breme za napake pristojnih organov nositi ali prevzeti ljudje, odgovornost za napako pa se največkrat niti ne ugotovi.