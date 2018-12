Protesti zaradi podražitve kruha v Sudanu terjali več življenj

Kartum, 21. decembra - V več sudanskih mestih so zaradi podražitve kruha v sredo izbruhnili množični protesti, ki so se nato sprevrgli v nasilne izgrede in spopade s policijo. V dveh regijah so razglasili izredne razmere, oblasti pa so za umiritev razmer na ulice napotile vojaške enote. Izgredi, ki so se danes sicer umirili, so terjali več življenj.