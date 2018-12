Vreme: Na vzhodu nekaj sonca, drugod pretežno oblačno

Ljubljana, 21. decembra - Ponoči bo zmerno, v zahodni in osrednji Sloveniji pa pretežno oblačno in ponekod na Primorskem tudi megleno. Ponekod bo pihal jugozahodnik. Najnižje jutranje temperature bodo v zatišnih legah okoli -3, drugod od 0 do 4, ob morju okoli 7 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.