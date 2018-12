Ljubljanska borza: SBI TOP z rastjo

Ljubljana, 21. decembra - Indeks najpomembnejših podjetij na Ljubljanski borzi SBI TOP je danes zabeležil rast. Ob spremembi za 0,50 odstotka se je ustavil pri 794,88 točke. Borzni posredniki so opravili za 2,63 milijona evrov poslov, več kot polovico z delnicami Krke in NLB, ki so poleg Cinkarninih v indeksu tudi največ pridobile na vrednosti.