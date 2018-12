Daimlerju in BMW zelena luč za združitev storitev za souporabo prevoza

Frankfurt, 22. decembra - Ameriški regulatorji so nemškima avtomobilskima velikanoma Daimlerju in BMW prižgali zeleno luč za združitev njunih storitev za souporabo prevoza Car2go in Drivenow. S tem je odpravljena zadnja ovira za vzpostavitev platforme, s katero želita družbi nastopiti proti tekmecem, kot je Uber, je poročala francoska tiskovna agencija AFP.