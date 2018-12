Sloveniji ne grozi več potencialna izguba sredstev evropske kohezijske politike

Ljubljana, 21. decembra - Po intenzivnem izvajanju aktivnosti službe vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko (SVRK) ter ministrstva za finance je Sloveniji uspelo pospešiti potrjevanje že plačanih izdatkov do Evropske komisije. Danes so v Bruselj poslali zahtevke za povrnitev še dodatnih 50 milijonov evrov in s tem za 17 milijonov evrov presegli potrebno višino.