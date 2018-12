Socialne organizacije pozivajo k dvigu sredstev za javna dela v prihodnjem letu

Ljubljana, 21. decembra - Različna društva, zavodi in socialna podjetja s področja socialnega varstva ostro obsojajo občutno zmanjšanje financiranja javnih del v letu 2019. V primerjavi z letos bo v letu 2019 na voljo 1700 mest manj. V odprtem pismu so vlado in ministrstvo za delo zato pozvali, naj prihodnje leto zagotovi vsaj enako višino sredstev za izvajanje javnih del.