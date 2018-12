Nova izvršna direktorica CEP želi razviti v think tank

Ljubljana, 24. decembra - Center za evropsko prihodnost (CEP) se bo tudi v prihodnjem letu ukvarjal z razvojnimi in drugimi projekti, povezanimi zlasti s Srednjo in Vzhodno Evropo. Nova izvršna direktorica Katja Geršak, ki je vajeti centra za štiri leta prevzela sredi decembra, pa želi, da bi postal tudi think tank za razmislek o strateških interesih Slovenije.