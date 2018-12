Hrvaška policista osumljena kraje dela denarja po ropu bankomata

Zagreb/Pulj, 21. decembra - Hrvaški kriminalisti so zaradi velike tatvine ovadili 38-letnega in 24-letnega policista, ki sta odtujila del denarja, ki so ga nepridipravi odvrgli po ropu bankomata v kraju Tar nedaleč od Poreča. Po navedbah policijske uprave hrvaške Istre sta policista med zavarovanjem kraja kaznivega dejanja odtujila več deset tisoč kun (več tisoč evrov).