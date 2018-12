Policija prosi za pomoč očividce jutranje prometne nesreče v Kobaridu

Kobarid, 21. decembra - V Kobaridu se je nekaj pred 8. uro zgodila prometna nesreča, v kateri je 30-letna voznica osebnega vozila znamke Kia v Volaričevi ulici povozila mlajšo peško. Otroka so lažje poškodovanega oskrbeli v zdravstvenem domu in ga odpeljali na zdravljenje v bolnišnico. Policija prosi vse morebitne očividce za pomoč pri razjasnitvi okoliščin nesreče.

Po do sedaj zbranih podatkih je pred vozilo 30-letnice z njene desne strani na cesto nenadoma skočil otrok, ki je bil v spremstvu enega od staršev. Vozilo je mlajšo peško zadelo. Zdravniško oskrbo so ji najprej nudili v ambulanti v Kobaridu, zatem pa so jo zaradi lažjih poškodb odpeljali na nadaljnje zdravljenje v šempetrsko bolnišnico, so sporočili s Policijske uprave Nova Gorica.

Policija prosi vse morebitne očividce, da jim kakršne koli koristne informacije sporočijo na številko policijske postaje Bovec 05 389 68 50 oziroma pokličejo interventno številko policije 113 ali anonimni telefon 080 1200.

Policija je o nesreči obvestila tudi pristojne pravosodne organe. Policisti nadaljujejo dodatno zbiranje obvestil, na podlagi vseh ugotovljenih dejstev pa bodo tudi ustrezno ukrepali, so še zapisali.