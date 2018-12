Belgijski kralj sprejel premierjev odstop

Bruselj, 21. decembra - Belgijski kralj Philippe je danes sprejel odstop belgijskega premierja Charlesa Michela in njegove ministrske ekipe. Vlada bo do majskih parlamentarnih volitev prihodnje leto opravljala tekoče posle, so po posvetovanjih s predsedniki parlamentarnih strank sporočili iz belgijske kraljeve palače. Tako v Belgiji ne bo predčasnih volitev.