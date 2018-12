Mineva 220 let od rojstva poljskega pesnika Adama Mickiewicza

Varšava, 24. decembra - Poljski pesnik Adam Mickiewicz se je rodil na predbožični dan pred 220 leti. Velja za enega največjih poljskih pesnikov in najpomembnejšega predstavnika poljske romantike. Bil je velik domoljub in borec za narodovo svobodo. Sprva je v klasicističnem, nato pa v romantičnem slogu pisal sonete, romance, balade in epe.