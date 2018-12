Policisti zaradi nasilništva v pretepu pri Pivki ovadili dva vojaka

Koper, 21. decembra - Policisti so po zaključeni preiskavi nočnega pretepa v enem od lokalov pri Pivki, v katerem so bili sicer izven delovnega časa udeleženi pripadniki Slovenske vojske, zaradi utemeljenega suma nasilništva podali kazenski ovadbi zoper 30-letnega Mariborčana in 28-letnega Kočevca. Kot so dodali na policiji, je bil pretepeni lažje poškodovan.