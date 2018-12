Za socialno šibke v Celju zbrali več kot 22.000 evrov

Celje, 21. decembra - V Celju so ta teden zaključili zbiranje donatorskih sredstev za pomoč otrokom in starejšim v stiski. V že peti tovrstni dobrodelni akciji, ki je od avgusta potekala v soorganizaciji RTA agencije, Zavoda Celeia Celje in Škofijske karitas Celje, so zbrali 22.200 evrov, so sporočili iz Zavoda Celeia Celje.