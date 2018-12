Odbojkarja leta 2018 sta Tine Urnaut in Iza Mlakar

Ljubljana, 21. decembra - Slovenska reprezentanta Tine Urnaut in Iza Mlakar sta bila izbrana za najboljša odbojkarja leta 2018. Urnaut bo priznanje prejel že tretje leto zapored, Mlakarjeva je bila za najboljšo odbojkarico izbrana drugič zapored. Najboljša trenerja leta 2018 sta Zoran Kedačič in Samo Miklavc, so sporočili z Odbojkarske zveze Slovenije.