V Semiču predstavili prenovljeno muzejsko hišo

Semič, 21. decembra - Občina Semič je končala dobro leto trajajočo prenovo semiške muzejske hiše, za katere krajevno in zbirko o naravi Bele krajine skrbi metliški Belokranjski muzej. Vsa prenovitvena dela so stala nekaj manj kot 950.000 evrov, občina bo slabih 450.000 evrov zagotovila sama in razliko pokrila z denarjem partnerskega projekta Misterion.