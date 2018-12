Ob 500-letnici Tintorettovega rojstva tudi dokumentarec

Rim, 25. decembra - Konec septembra je po nekaterih dognanjih minilo 500 let od rojstva italijanskega slikarja Jacopa Robustija, poznanega kot Tintoretto. V vrsti dogodkov, ki so letos potekali v sklopu jubileja, so na Sky Arte pripravili dokumentarec o velikemu mojstru Tintoretto - Un Ribelle a Venezia (Tintoretto - Upornik v Benetkah) avtorice Melanie Mazzucco.