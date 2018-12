V Mariboru 2. Festival alternativne kulture

Maribor, 21. decembra - V mariborski Kino Udarnik se po lanski uspešni izvedbi danes vrača Festival alternativne kulture (FAK) s poudarkom na klubski glasbi. Na devetih dogodkih, ki se bodo zvrstili še na dveh drugih lokacijah v mestu, bo po napovedih organizatorjev do prvega dne novega leta združeval svobodne in izzivalne ljubitelje alternativnih in umetniških oblik.