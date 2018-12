Radijci v 28-urnem maratonu zbrali več ko 300.000 evrov

Ljubljana, 21. decembra - Radijci so že četrto leto zapored organizirali akcijo 28 ur dobrodelnosti, v kateri so letos zbrali 300.160 evrov. V studiu na Mestnem trgu v Ljubljani se je pred mikrofonom v 28 urah zvrstilo več kot 100 znanih Slovencev in glasbenikov, so zapisali v sporočilu Radia 1.