Peking protestira zaradi očitkov o kibernetskem kriminalu iz ZDA in Velike Britanije

Peking, 21. decembra - Peking je danes ostro protestiral zaradi obtožb iz ZDA in Velike Britanije, po katerih naj bi kitajski hekerji po naročilu kitajske vlade napadali podjetja v več državah ter na ta način kradli intelektualno lastnino in občutljive poslovne podatke. Kot so poudarili v Pekingu, so obtožbe namerno klevetanje in čista izmišljotina.