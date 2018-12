Pahor o prvem letu drugega mandata: Zaznamovale so ga volitve in ugodna gospodarska gibanja

Ljubljana, 21. decembra - Predsednik republike Borut Pahor je v poročilu o prvem letu drugega mandata izpostavil, da so ga v političnem smislu najbolj zaznamovale parlamentarne in lokalne volitve. Relativno dolgo obdobje pasivnosti državne politike pa je bilo po njegovi oceni manj opaženo "zaradi ugodnih gospodarskih gibanj in izboljšanega splošnega razpoloženja javnosti".