Tampa po kazenskih strelih močnejša od Calgaryja

New York, 21. decembra - V severnoameriški hokejski ligi NHL so moštva odigrala dvanajst obračunov. Ekipa Tampa Bay Lightning nadaljuje zmagoviti niz. Floridčani so v gosteh nadigrali žilave člane kanadskega kolektiva Calgary Flames, ki so bitko za Calgary izgubili šele v loteriji kazenskih strelov s 4:5.