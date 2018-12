Vreme: Na vzhodu delno jasno, drugod pretežno oblačno

Ljubljana, 21. decembra - Danes bo v vzhodni Sloveniji delno jasno, drugod pretežno oblačno. Zjutraj in dopoldne bo po nekaterih nižinah megla. Megleno bo tudi ponekod na Primorskem, kjer bo lahko rosilo. Sredi dneva in popoldne bo v višjih legah in ponekod po nižinah zapihal okrepljen jugozahodnik, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.