Mladinska knjiga s številnimi novimi idejami in počastitvami obletnic

Ljubljana, 23. decembra - Uredništvo za leposlovje Mladinske knjige bo v naslednjem letu med bralce poneslo brezčasno rusko klasiko Vojna in mir, mladinski roman Vse Janne Teller ter se poklonilo Jelki Reichman, Svetlani Makarovič, Milku Matičetovemu in Adi Škerl. Najobsežnejši projekt uredništva za priročnike pa bo celostni vodnik po delu in življenju Leonarda da Vincija.