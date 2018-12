NZS zdaj s svojo arbitražo

Ljubljana, 21. decembra - V ponedeljek so se na konstitutivni seji prvič zbrali člani Arbitraže Nogometne zveze Slovenije, ki bo pristojna za reševanja sporov iz pogodbenih razmerij med igralci ter trenerji in nogometnimi klubi, v sporih v zvezi z odškodninami zaradi neupravičenega odstopa od pogodbe ter nadomestilom za vzgojo in usposabljanje igralce med klubi.