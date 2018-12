Ljubljana, 21. decembra - Novinarska konferenca, na kateri bosta poslanec SDS Tomaž Lisec in vodja poslanske skupine SNS Zmago Jelinčič Plemeniti predstavila predlog obtožbe predsednika vlade Marjana Šarca pred Ustavnim sodiščem RS zaradi kršitev ustave in hujših kršitev zakona, bo danes ob 14. uri v sobi 117 DZ na Šubičevi 4, so sporočili iz poslanske skupine SDS. (STA)