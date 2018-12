Cene nafte višje

Singapur, 21. decembra - Cene nafte so se danes nekoliko zvišale in okrevale po padcih minulih dni. Cene črnega zlata so sicer že več tednov pod velikimi pritiski in so od začetka oktobra upadle za okoli 40 odstotkov. Analitiki vzroke za to vidijo v večjih zalogah in pričakovanju šibkejšega povpraševanja, poroča nemška tiskovna agencija dpa.