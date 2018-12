Ljubljana, 20. decembra - Fenerbahče in CSKA Moskva sta vodilni ekipi košarkarske evrolige. V 14. krogu so Turki zmagali na gostovanju v Podgorici z 89:65 in so na vrhu lestvice z izkupičkom 13-1, Rusi pa so doma ugnali Anadolu Efes s 102:84 (11-3).