Borze končale v rdečem

New York, 20. decembra - Newyorške borze so današnje trgovanje sklenile v rdečih številkah, zvišala pa se je cena zlata. Vlagatelji so bili danes zaskrbljeni predvsem zaradi odločitve ameriške centralne banke, ki je zvišala ključno obrestno mero, saj bi to po njihovem mnenju lahko ogrozilo ameriško gospodarsko rast.