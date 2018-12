Ljubljana, 20. decembra - Poslanci so s 44 glasov proti in 31 za končali parlamentarno pot predloga novele zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Zofvi). V SDS, ki je z novelo že večkrat poskušala uresničiti ustavno odločbo iz leta 2014 o financiranju šolstva, so zato za v petek napovedali vložitev ustavne obtožbe zoper premierja Marjana Šarca.