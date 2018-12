Aljoša Tomaž ostaja na čelu Jadralne zveze Slovenije, Vasilij Žbogar na čelu stroke

Izola, 20. decembra - Bančnik Aljoša Tomaž ostaja predsednik Jadralne zveze Slovenije (JZS), so odločili na skupščini zveze v Izoli. Bil je edini kandidat, predsednik pa je bil že prej in je odstopil 18. maja letos zaradi drugačnih pogledov pri financiranju in organizaciji reprezentančnih vadbenih centrov. Nasprotja so v JZS očitno medtem zgladili.