Migracije na območju Metlike obvladljive, sprejemno-registracijski centri za zdaj niso potrebni

Metlika, 20. decembra - V Metliki so se danes sestali predstavniki ministrstva za notranje zadeve, policije in urada vlade za oskrbo in integracijo migrantov, ki so razpravljali o morebitni vzpostavitvi sprejemno-registracijskih centrov, ki bi razbremenili tamkajšnje policijske postaje. Sklenili so, da so razmere trenutno obvladljive, zato ta ukrep ni potreben.