Zaradi napada na sodnika Fifa v Grčiji ta vikend ne bo nogometa

Atene, 20. decembra - Tekme grškega nogometnega prvenstva, ki bi morale biti ta konec tedna, so odpovedane, saj so sodniki napovedali stavko, ker so huligani v sredo zvečer hudo pretepli enega od glavnih grških delivcev pravice. To je že sedemindvajsetimi fizični napad na sodnike v Grčiji v zadnjih devetih letih.