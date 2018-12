Švica in Velika Britanija z dogovorom o pravicah državljanov po brexitu

Ženeva/Oslo, 20. decembra - Švica in Velika Britanija sta dosegli dogovor, da bosta po brexitu ohranili pravice državljanov druga druge, so po poročanju francoske tiskovne agencije AFP danes sporočili iz Berna. Podoben dogovor z Veliko Britanijo so dosegle tudi Islandija, Liechtenstein in Norveška, poroča nemška tiskovna agencija dpa.