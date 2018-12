Novogoriški mestni svetniki na konstitutivni seji potrdili novega župana

Nova Gorica, 20. decembra - Na konstitutivni seji Mestnega sveta Nova Gorica so svetniki danes potrdili svetniške mandate in novega župana. Dosedanji župan Matej Arčon je novemu županu Klemnu Miklaviču predal župansko verigo in mu zaželel dobro in uspešno delo v korist občine. Po opravljeni zaprisegi sta tako Arčon kot Miklavič nagovorila svetnike.