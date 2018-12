Petrol Olimpija in Mesiček sporazumno prekinila pogodbo

Ljubljana, 20. decembra - Košarkarski klub Petrol Olimpija in branilec Blaž Mesiček sta sporazumno prekinila pogodbo. Mesiček se je ljubljanskemu klubu pridružil pred začetkom tekmovalne sezone 2018/19, pred tem je sezono in pol prebil v italijanskem Brindisiju, so sporočili iz ljubljanskega kluba.