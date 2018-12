V NUK bodo zvečer podelili stanovske nagrade knjižničarjem

Ljubljana, 21. decembra - Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (ZBDS) bo zvečer v Narodni in univerzitetni knjižnici (NUK) podelila stanovske nagrade knjižničarkam in knjižničarjem za izjemne dosežke na strokovnem področju. Čopovo diplomo bosta prejeli Irena Sešek iz NUK in Dunja Legat iz Univerzitetne knjižnice Maribor.