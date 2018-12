V Albaniji že več tednov študentski protesti

Tirana, 20. decembra - V Albaniji že več kot dva tedna potekajo protesti študentov, ki od albanske vlade zahtevajo sprejem njihovih osmih zahtev ter zavračajo dialog s premierjem Edijem Ramo. Najbolj množični protesti so v prestolnici Tirana, potekajo pa tudi v Elbasanu, Draču in Korči. Protesti albanskih študentov so se začeli 4. decembra.