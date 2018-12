EU bi zmanjšala izpuste tovornjakov za 30 odstotkov do leta 2030

Bruselj, 20. decembra - Države članic EU so se danes dogovorile o zmanjšanju izpustov ogljikovega dioksida za tovornjake in avtobuse za 30 odstotkov do leta 2030. To je danes po zasedanju okoljskih ministrov v Bruslju sporočilo avstrijsko predsedstvo EU. Trenutno izpusti ogljikovega dioksida težkih tovornih vozil v EU sploh niso urejeni.