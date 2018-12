Turistični avtobusi ohromili promet v Rimu

Rim, 20. decembra - Vozniki turističnih avtobusov so danes ohromili promet v središču Rimu, da bi tako izrazili nasprotovanje načrtom mestnih oblasti, da bi jim s 1. januarjem zaprli dostop do mestnega središča. Okoli 200 avtobusov je že zjutraj zablokiralo osrednji trg Piazza Venezia in bližnje ceste. Promet je obstal, poroča avstrijska tiskovna agencija APA.